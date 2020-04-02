2020-04-02T06:15:15+03:00
Общество

Как подать счетчики о оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае ужесточили режим самоизоляции, но жизнь-то не останавливается – нужно все так же ходить в магазин, оплачивать коммуналку. Хорошо, что многое из повседневных забот можно сделать не выходя из дома, например, подать данные счетчиков и оплатить отопление.

Тем более, что теплосбытовые подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле и Рубцовске приостановили очную работу с потребителями и прием документов на бумаге.

Жители Барнаула могут передавать показания за использованную горячую воду несколькими способами:

Делать это нужно до 25 числа каждого месяца.

С 1 по 10 число каждого месяца необходимо оплатить полученные услуги. Для этого также есть несколько удобных способов, не требующих выхода из дома:

Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете Системы «Город», позволяющим удобно безопасно оплачивать банковской картой коммунальные услуги, нужно установить бесплатное приложение для Android и iOS-устройств «Система Город – Алтайский край» в AppStore и Google Play. Для удобства в квитанции размещены QR – коды со ссылкой для скачивания. Для регистрации понадобится данная квитанция и сотовый телефон, на который Вам будет выслан пароль. Инструкция для самостоятельной регистрации расположена по ссылке.

Получить дополнительную консультацию можно обратившись в официальную группу СГК в «ВКонткте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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