2020-04-02T06:10:47+03:00
Общество

Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году

Они будут фиксировать проезд на красный и превышение скорости
Анна СЕМИНА
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Одна из камер будет установлена на проспекте ЛенинаОдна из камер будет установлена на проспекте ЛенинаФото: Анна СЕМИНА
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Предстоящим летом в Барнауле установят шесть камер фиксации нарушений ПДД. На их покупку потратят около 35 млн рублей.

Комплексы установят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог Барнаула:

- перекресток проспекта Красноармейского и улицы Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);

- перекресток проспекта Калинина и улицы Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);

- проспект Ленина, напротив дома №187 (превышение установленной скорости движения);

- перекресток улицы 50 лет СССР и улицы Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);

- улица Юрина, напротив дома №204в (превышение установленной скорости движения);

- улица Солнечная Поляна, в районе дома №17 (превышение установленной скорости движения).

Согласно проекту «БКД» одна из приоритетных задач - снижение к 2024 году мест концентрации ДТП в два раза. Одной из наиболее эффективных мер является установка камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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