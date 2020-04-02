Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году
Предстоящим летом в Барнауле установят шесть камер фиксации нарушений ПДД. На их покупку потратят около 35 млн рублей.
Комплексы установят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог Барнаула:
- перекресток проспекта Красноармейского и улицы Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- перекресток проспекта Калинина и улицы Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
- проспект Ленина, напротив дома №187 (превышение установленной скорости движения);
- перекресток улицы 50 лет СССР и улицы Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- улица Юрина, напротив дома №204в (превышение установленной скорости движения);
- улица Солнечная Поляна, в районе дома №17 (превышение установленной скорости движения).
Согласно проекту «БКД» одна из приоритетных задач - снижение к 2024 году мест концентрации ДТП в два раза. Одной из наиболее эффективных мер является установка камер.
ИСТОЧНИК KP.RU