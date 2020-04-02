Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта

2 Апр 2020 2020-04-02T06:08:11+03:00

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В субботу, 4 апреля, организаторы Тотального диктанта проведут онлайн-марафон. Это семь часов онлайн-лекций от лучших российских экспертов и приглашенных гостей.

Как сообщается на офсайте правительства региона, проведут марафон директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации Ольга Ребковец и председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

В рамках онлайн-марафона желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!». Текст специально для акции написал Андрей Геласимов, продиктует его Владимир Пахомов. После диктанта состоится разбор текста. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор текста Андрей Геласимов. Зарегистрироваться на онлайн-марафон можно на сайте Тотального диктанта.

ИСТОЧНИК KP.RU