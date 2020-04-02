2020-04-02T06:08:11+03:00
Общество

Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта

Российские эксперты проведут семь часов лекций
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 4 апреля, организаторы Тотального диктанта проведут онлайн-марафон. Это семь часов онлайн-лекций от лучших российских экспертов и приглашенных гостей.

Как сообщается на офсайте правительства региона, проведут марафон директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации Ольга Ребковец и председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

В рамках онлайн-марафона желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!». Текст специально для акции написал Андрей Геласимов, продиктует его Владимир Пахомов. После диктанта состоится разбор текста. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор текста Андрей Геласимов. Зарегистрироваться на онлайн-марафон можно на сайте Тотального диктанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести
Пьяный барнаулец расстрелял товарища из пневматического пистолета
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Как подать счетчики о оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома
Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году
Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта
Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища
Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле
Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада
Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика
Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру
Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом
Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку
Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома
Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле
Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки
Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком