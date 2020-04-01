Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле

1 Апр 2020 2020-04-01T15:44:10+03:00

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В Барнауле пошли на крайние меры – ограничили доступ населения на набережную Оби и в нагорный парк.

Это сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

- С 1 апреля закрыты для посещения Нагорный парк и набережная Оби в Барнауле. В соответствии с Указом губернатора Алтайского края от 31.03.2020 года № 44 «Об отельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отмечают в пресс-службе администрации города.

Безусловно, это временная мера, но когда снимут ограничения пока не известно. Помимо данных объектов также для посещения ограничены территории парка культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», а также парка и зоопарка «Лесная сказка».

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ИСТОЧНИК KP.RU