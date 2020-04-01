2020-04-01T15:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле

Ограничения действуют с 1 апреля
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Все парки и прогулочные зоны Барнаула закрытыВсе парки и прогулочные зоны Барнаула закрытыФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле пошли на крайние меры – ограничили доступ населения на набережную Оби и в нагорный парк.

Это сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

- С 1 апреля закрыты для посещения Нагорный парк и набережная Оби в Барнауле. В соответствии с Указом губернатора Алтайского края от 31.03.2020 года № 44 «Об отельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», - отмечают в пресс-службе администрации города.

Безусловно, это временная мера, но когда снимут ограничения пока не известно. Помимо данных объектов также для посещения ограничены территории парка культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», а также парка и зоопарка «Лесная сказка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки

На официальном сайте музея уже представлены 15 электронных экспозиций на разные темы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища
Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле
Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада
Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика
Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру
Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом
Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку
Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома
Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле
Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки
Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком