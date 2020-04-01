Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое

1 Апр 2020 2020-04-01T14:06:23+03:00

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Аэропорт Барнаула за последнее время ощутил на себе резкое снижение количества пассажиров на внутренний рейсах.

Это произошло после введения ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

- Заполняемость самолетов внутренних линий упала практически в два раза, - цитирует представителя воздушной гавани источник информации.

Примерно такая же обстановка складывается по всей стране. Вокзалы заметно опустели во всех городах. Пассажиропоток снижается и на автомобильном и железнодорожном транспорте Барнаула.

В это же время в правительстве региона подчеркивают, что на сегодняшний день все внутренние авиарейсы из Барнаула по России сохранены. Более того, как сообщают в том же аэропорту, с 25 марта открыта продажа билетов на летний отпускной сезон. В частности сейчас уже можно купить полет в Сочи или Анапу.

- В летний период из аэропорта Барнаул планируется увеличение частоты выполнения рейсов в Сочи до четырех раз в неделю. Также открыта продажа билетов в Анапу – вылет один раз в неделю. На данных направлениях будут выполнять рейсы две авиакомпании- ИрАэро и «Уральские авиалинии», - сообщают в аэропорту.

Также планируется запустить самолеты в Крым – до трех рейсов в неделю. Направление берутся обслуживать «Уральские авиалинии» и Nordwind.

ИСТОЧНИК KP.RU