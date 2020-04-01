Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру

1 Апр 2020 2020-04-01T09:42:07+03:00

Сначала он украл золотое кольцо, а затем золотые часы

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В Барнауле молодой парень пойдет под суд по обвинению в краже ювелирных изделий из ломбардов. Вырученные деньги он хотел потратить на онлайн-игры.

Следствие установило, что 7 февраля этого года парень зашел в один из ломбардов, примерил золотое кольцо, стоимость которого оценивается в 22800 рублей и сбежал с ним. После этого он быстро продал ювелирное изделие, а деньги потратил.

- На следующий день он зашел в другой ломбард. В этот раз он просто вырвал из рук работника золотые часы стоимостью 34 760 рублей и попытался сбежать, но сработала блокировка входных дверей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

После этого его задержали сотрудники полиции и заключили под стражу. По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что парень потратил деньги на онлайн-игры. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU