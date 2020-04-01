2020-04-01T08:09:48+03:00
Общество

Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку

По состоянию на 1 апреля подтоплений в регионе нет
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Подрывные работы на рекахПодрывные работы на рекахФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Полным ходом в Алтайском крае идет подготовка к предстоящему паводку. Чтобы минимизировать его последствия, кое-где уже проводят подрывные работы.

- Так, в Поспелихинском районе на реке Поперечная 31 марта при участии сил и средств воинской части из города Алейска были проведены взрывные работы. Цель - рыхление льда на затороопасном участке, недопущение скопления ледовых масс, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В общей сложности ото льда было очищено около трех тысяч квадратных метров. Все работы велись под контролем оперативной группы ПСЧ и представителей местной администрации.

Так же в крае ведется распределение водоналивных дамб. Часть из них направили в Бийск, еще одну – в райцентр Шипуново.

За паводковой обстановкой наблюдают с помощью беспилотников. На сегодняшний день обследована территория Красногорского района, а сегодня группа передислоцировалась в Усть-Пристанский район.

Помимо этого проводится распиловка и чернение льда, производится вывоз снега, очистка ливневок и т.д. По состоянию на 1 апреля подтоплений в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24