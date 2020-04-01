Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку

1 Апр 2020 2020-04-01T08:09:48+03:00

По состоянию на 1 апреля подтоплений в регионе нет

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Полным ходом в Алтайском крае идет подготовка к предстоящему паводку. Чтобы минимизировать его последствия, кое-где уже проводят подрывные работы.

- Так, в Поспелихинском районе на реке Поперечная 31 марта при участии сил и средств воинской части из города Алейска были проведены взрывные работы. Цель - рыхление льда на затороопасном участке, недопущение скопления ледовых масс, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В общей сложности ото льда было очищено около трех тысяч квадратных метров. Все работы велись под контролем оперативной группы ПСЧ и представителей местной администрации.

Так же в крае ведется распределение водоналивных дамб. Часть из них направили в Бийск, еще одну – в райцентр Шипуново.

За паводковой обстановкой наблюдают с помощью беспилотников. На сегодняшний день обследована территория Красногорского района, а сегодня группа передислоцировалась в Усть-Пристанский район.

Помимо этого проводится распиловка и чернение льда, производится вывоз снега, очистка ливневок и т.д. По состоянию на 1 апреля подтоплений в регионе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU