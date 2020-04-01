2020-04-01T07:29:46+03:00
Происшествия

Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу

Женщина скончалась в больнице
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Врачи боролись за жизнь женщины, но травмы оказались слишком серьезныеВрачи боролись за жизнь женщины, но травмы оказались слишком серьезныеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

57-летний житель Змеиногорска пойдет под суд за то, что избил свою сожительницу, после чего та скончалась.

Как установили следователи, скандал произошел в январе. В тот день мужчина выпил и на этом фоне у него произошла ссора с сожительницей, на которую он давно копил обиду.

- Мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов по голове руками и ногами. 50-летняя женщина на следующий день скончалась в медицинском учреждении от полученных травм, -сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии расследования мужчина свою вину полностью признал. Помимо этого собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24