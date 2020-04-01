Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу

1 Апр 2020 2020-04-01T07:29:46+03:00

Врачи боролись за жизнь женщины, но травмы оказались слишком серьезные Фото: Анна СЕМИНА

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57-летний житель Змеиногорска пойдет под суд за то, что избил свою сожительницу, после чего та скончалась.

Как установили следователи, скандал произошел в январе. В тот день мужчина выпил и на этом фоне у него произошла ссора с сожительницей, на которую он давно копил обиду.

- Мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов по голове руками и ногами. 50-летняя женщина на следующий день скончалась в медицинском учреждении от полученных травм, -сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии расследования мужчина свою вину полностью признал. Помимо этого собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU