В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома

1 Апр 2020 2020-04-01T06:58:41+03:00

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В Барнауле ведут розыск водителя, который сбил пенсионерку, а затем покинул место ДТП –он просто проводил пострадавшую до дома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 30 марта, в 17.20 в районе перекрестка улиц Бабуркина – Заринская. Под колеса автомобиля попала 75-летняя женщина. Водитель не стал вызывать сотрудников Госавтоинспекции, а просто проводил потерпевшую до дома, сообщает «МК на Алтае». Однако в результате наезда пенсионерка все же получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь.

Установлено, что водитель был на светлом автомобиле, кузов – «седан». На вид мужчине 30-40 лет. В тот день он был одет в короткую кожаную куртку, брюки светлого камуфляжного цвета и кроссовки.

Возможных свидетелей аварии, либо тех, кто располагает информацией о данном водителей, просят сообщить по телефону ГИБДД: 393-605, 393- 554, 391-090 либо обратится по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

ИСТОЧНИК KP.RU