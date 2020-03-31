2020-03-31T16:38:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько денег направят на борьбу с коронавирусом в Алтайском крае

Речь идет о десятках миллионов
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае зарегистрированы два случая заражения коронавирусомВ Алтайском крае зарегистрированы два случая заражения коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае на противодействие распространению коронавирусу направят 122 млн рублей. Такую цифру назвали в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор региона Виктор Томенко принял решение о выделении 80 млн рублей на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции на территории края. Еще 42 миллиона направят по распоряжению правительства РФ.

- Средства будут направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии с общими требованиями к оснащению коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, утвержденными Минздравом России, - рассказали в администрации региона.

Напомним, по данным на 31 марта, в Алтайском крае зарегистрированы два случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказалась супруги из Барнаула, которые недавно отдыхали в Доминикане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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