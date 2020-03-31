Ограничения для большегрузов ввели на Алтае

31 Март 2020 2020-03-31T13:47:08+03:00

Проезд для большегрузов будет ограничен для сохранения дорожной сети края Фото: Анна СЕМИНА

Они продлятся до конца апреля

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С 1 апреля на всей территории Алтайского края вводятся ограничения на передвижение большегрузов.

Запрет в частности касается транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения. Это необходимая ежегодная мера, направленная на сохранение дорог на период неблагоприятных весенних погодных условий.

- Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку, - отмечают в Минтрансе Алтайского края.

При этом запрет не коснется международных перевозок грузов, пассажирских перевозок автобусами, перевозок пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарств, топлива, семян и удобрений и т.д.

Специальное разрешение можно получить в Алтайавтодоре. Ограничения продлятся до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU