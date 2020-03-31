2020-03-31T12:43:32+03:00
Общество

Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет

До 30 апреля такие сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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До 30 апреля сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно. Фото: Алтай-КоксДо 30 апреля сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно. Фото: Алтай-Кокс
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудники российских предприятий Группы старше 65 лет переведены на обязательный домашний режим.

До 30 апреля такие сотрудники могут, по своему выбору, работать удаленно, уйти в очередной оплачиваемый отпуск или находиться в оплачиваемом карантине. Срок может быть скорректирован в зависимости от эпидемиологической обстановки.

- Мы приняли решение обеспечить этой группе сотрудников, одной из уязвимых для коронавируса, домашний режим. Сейчас мы максимально сфокусированы на обеспечении безопасности и здоровья сотрудников. Мы продолжим регулярно дополнять набор мер по сдерживанию распространения инфекции и снижению рисков для здоровья наших сотрудников, - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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