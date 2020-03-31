Стали известны подробности истории сибирячки, заразившейся коронавирусом в Паттайе

31 Март 2020 2020-03-31T12:24:19+03:00

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Выяснилось, что это 38-летняя жительница Барнаула, которая работает в одном из силовых ведомств. Дама приехала в Таиланд с двумя детьми-школьницами. Они поехали «дикарями», сначала жили на Пхукете в одном отеле с немцами. К 11 марта они приехали в Паттайю и сняли квартиру, где пробыли до 19 марта.

«Они плавали в бассейне, посещали близлежащие ночные рынки, ездили в маршрутке. Семья из трех человек, контактные и веселые люди общались с десятками русских, с макашниками, заходили в офис, может быть, даже ездили на экскурсии. Так поступали все! Напомню, во второй декаде марта почти никто в Паттайе еще не носил маски...», - сообщается в группе «Паттайя» в facebook.

Жительница Барнаула 19 марта попала в больницу, а на 28 марта у нее были билеты в Россию, но их пришлось сдать после выявления коронавируса. Вероятнее всего, старшая дочь тоже заразилась, выяснили "МК на Алтае".

Крупный спор разразился в интернете касательно средств, на которые лечится семья. Ведь лечение в местной больнице обходится в 72 тыс. рублей в сутки. Однако стало известно, что случай оказался страховым.

«Говорят, что во время пандемии с такой страховкой не работает ни одна страховая. То, что они покрывают ее лечение по коронавирусу — это чудо», - рассказывает источник, близкий к редакции.

Также он уточнил, что другие россияне, в случае заболевания коронавирусом в Таиланде, смогут доказать наступление страхового случая и активировать выплаты. К слову, зараженная чувствует себя нормально, ее не подключали к системе ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Женщина в силовых структурах с 2003 года. Воспитывает двоих дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU