Алтайские организации, которые работают несмотря на коронавирус, накажут

31 Март 2020 2020-03-31T11:22:54+03:00

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Об этом рассказала глава алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко. Сегодня, с 31 марта в крае буду проверять соблюдение карантина, чтобы найти и наказать нарушителей, работающих несмотря на коронавирусную инфекцию.

Ранее губернатор Виктор Томенко подписал указ, в нем говорится, что до 5 апреля нужно приостановить проведение на территории Алтайского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, а также оказание таких услуг с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления граждан.

Указ запрещает работать всем, кто не задействован в общепите, который занимается продажей навынос без посещения гражданами таких организаций, а также доставки заказов.

В Барнауле будут работать пять бригад Роспотребнадзора. Проверки пройдут в других городах и населенных пунктах региона во взаимодействии с органами местного самоуправления и полицией.

«К нарушителям будут применяться меры воздействия по статье 6.3. Будем приходить к злостным нарушителям по информации, полученной от органов местного самоуправления, МВД. Будем пользоваться информацией граждан, которая поступает к нам на горячую линию. Если вдруг торговые учреждения работают и после нашего прихода принимают решение о приостановке деятельности, то будем привлекать к административной ответственности. А если категорически высказываются против приостановки, то будем приостанавливать деятельность принудительно, опечатывать помещения, вводить временный запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», - отметила Ирина Пащенко.

Если вы нарушите карантин из-за коронавируса - вам грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Как уточнила Ирина Пащенко, в проведении проверок готовы участвовать порядка 240 специалистов Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU