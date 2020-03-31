В Барнауле прекратили работу ТЦ и магазины непродовольственных товаров
В Барнауле по указу президента РФ и губернатора Виктора Томенко закрываются предприятия. Некоторые изменили режим работы («на вынос» и «доставка»), некоторые ушли на карантин.
Теперь в городе ограничена деятельность общепитов и торговых объектов, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Результат проверки этих предприятий показал, что предприниматели понимают ситуацию, в Барнауле предприятия общепита выполнили предписание. В прежнем режиме продолжают работать продовольственные магазины и отделы. Также правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости, и те предприятия, которые ими торгуют, могут продолжать работать в этот период», - рассказала Зампредседателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, начальник отдела потребительского рынка Наталья Чмерева.
Магазины непродовольственной группы товаров и бытового обслуживания должны приостановить работу по 3 апреля.
«Предприятия также уведомлялись, большая часть предпринимателей уходит на выходные дни. Мы ежедневно контролируем ситуацию, в случае невыполнения будем информировать контролирующие органы», - подчеркнула Наталья Чмерева.
ТРЦ в городе также приостановили свою деятельность. В них открыты только продуктовые отделы, аптеки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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