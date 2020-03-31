В Алтайском крае случился пожар с двумя погибшими

31 Март 2020 2020-03-31T08:03:34+03:00

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В Алтайском крае случился пожар с погибшими. Традиционно для этого времени года загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, в вечернее время 30 марта 2020 года в одном из сел Баевского района произошло возгорание частного дома. Пожар обнаружили слишком поздно, поэтому быстро ликвидировать его не получилось. После тушения возгорания были найдены тела 45-летнего хозяина дома и его 35-летнего брата. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

"Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро - техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК KP.RU