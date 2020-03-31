Барнаулец пытался проглотить наркотики на глазах у полицейских, но ему не дали

31 Март 2020 2020-03-31T08:00:23+03:00

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В Барнауле осудили жителя за приобретение и хранение наркотиков. Он оплатил «скорость» и пошел искать закладку. Когда нашел, положил фольгу в рот – видимо, как самое надежное место.

Но фортуна отвернулась от него в этот день, потому что ему встретились полицейские. Мужчина вызвал подозрение, поэтому у него попросили предъявить документы. Вместо того, чтобы сделать «покерфейс» и выполнять требования стражей порядка, тот начал жевать дозу. Но упрямая фольга никак не желала отправляться в пищевод.

Его заставили выплюнуть содержимое рта, а дальше все по схеме – криминалисты, понятые и уголовное дело, которое направили в суд Ленинского района. Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина, в качестве наказания парню назначили штраф в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU