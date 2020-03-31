2020-03-31T08:38:23+03:00
Дом. Семья

На Алтае женщина так хотела шпица, что договорилась о доставке на такси

В итоге любительница собак попалась на уловки мошенников и потеряла деньги
БОРЗОВ Денис
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Собака породы "Шпиц"Собака породы "Шпиц"Фото: pixabay.com
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К алтайским полицейским обратилась 32-летняя жительница Майминского района, которая наткнулась на мошенников. По словам пострадавшей, 29 марта она нашла на сайте объявление о продаже щенка породы шпиц и опростоволосилась.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, она связалась с продавцом и хотела купить собаку за пять тысяч рублей. Продавец вызвался доставить животное. Щенок карликовой породы находился в городе Новосибирске.

По словам продавца, животное она планировала отправить на такси, поэтому покупательница должна была переслать ей деньги, включающие в себя полную стоимость покупки и оплату доставки. Женщина так умилилась фотографией четвероногого питомца, которую ей прислала продавец, что вмиг согласилась и перевела на указанный ей счет 5500 рублей. В назначенный день щенка девушка не получила. Телефон продавца к тому моменту уже был отключен, а объявление с сайта удалено.

По словам обманутой, сомнений в честности незнакомки у нее не возникло, так как лже-продавец, как профессиональный заводчик собак, уверенно рассказывала об особенностях ухода за декоративным щенком.

Полицейские установили, что номер, с которого звонила злоумышленница, зарегистрирован в Московской области. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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