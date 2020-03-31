2020-03-31T07:16:56+03:00
Общество

«Ростелеком» показал барнаульским школьникам «Лицей»

Сервис рассчитан на школьников 1–11 классов
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сервис рассчитан на школьников 1–11 классовСервис рассчитан на школьников 1–11 классовФото: предоставлено компанией "Ростелеком"
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Федеральный провайдер до перехода школьников на дистанционное обучение провел в Барнауле квест для учащихся языкового центра «ИМКА Прайм» и познакомил ребят с образовательным порталом «Ростелеком. Лицей». С 23 марта компания, чтобы поддержать школьников и родителей, открыла доступ к этому цифровому сервису за симоволическую плату*.

Сервис рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых компания собрала видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. Образовательный контент включает два направления — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

Представители компании встретились с учениками 1-10 классов языкового центра и показали, как пользоваться порталом. Ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева: «У младших классов повышенный интерес вызвали видеоуроки английского языка в формате мультфильмов, старшеклассникам мы показали на английском мастер-класс по кулинарии. В разделе "Развитие" познакомили ребят с курсом "Цифровая экономика", в котором школьники могут пройти обучение по робототехнике, кибербезопасности, узнать, что такое большие данные и виртуальная реальность. Это фишка нашей платформы, таких курсов на других образовательных площадках нет».

Сервис «Ростелеком. Лицей» позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Играя в квест по безопасности интернета, учащиеся языкового центра «ИМКА Прайм» разделились на две команды — «Программисты» и «Лого» — и соревновались в решении задач и ребусов. Каждому участнику встречи «Ростелеком» подарил специально разработанный для школьников буклет «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников», а также ручки и блокноты с логотипом компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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