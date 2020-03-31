Барнаульские дорожники ворошат снег и чистят проезжую часть после зимы

31 Март 2020 2020-03-31T07:03:11+03:00

За зиму на снегоотвалы вывезли почти миллион кубометров снега

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31 марта на улицы Барнаула впервые после зимнего сезона выйдет летняя спецтехника. Вакуумные подметально-уборочные машины будут расчищать проезжую часть на центральных проспектах и площадях города, сообщается на сайте мэрии.

30 марта 147 дорожных рабочих начали ручную очистку водоотводных лотков от остатков песчано-соляной смеси и мусора во всех районах Барнаула. Бригады работали на проспектах Ленина, Красноармейском, Калинина, Космонавтов, улицах Молодежной и Малахова.

31 марта рабочие продолжат расчистку на проспектах Ленина, Красноармейском, Социалистическом, улицах Молодежной, Малахова, Петра Сухова.

Также дорожники ворошат сугробы на газонах и тротуарах. С некоторых участков вывозят снег. Всего с начала зимнего сезона на свалки вывезли 986 тысяч 369 кубометров снега, сообщают в «Автодорстрое».

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ИСТОЧНИК KP.RU