2020-03-27T08:03:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Барнаульцев старше 60 лет призывают реже выходить из дома

Продукты и лекарства им могут привезти волонтеры
САПОЖКОВА Александра
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Чтобы ограничить посещение пожилых в поликлиниках, им будут звонить домой.Чтобы ограничить посещение пожилых в поликлиниках, им будут звонить домой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жителям Барнаула старше 60-65 лет следует как можно реже выходить из дома. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая. Люди такого возраста тяжело переносят коронавирусную инфекцию, и у них возможен летальный исход.

- Мы должны позаботиться о своих бабушках и дедушках, чтобы они сократили с свои передвижения, - сказала Наталья Белоцкая Алтайской правде.

При этом лекарства, продукты, предметы первой необходимости им могут привозить волонтеры. Такая помощь оказывается и маломобильным гражданам, и тем, кто находится на самоизоляции. Для них запущена горячая линия: 8–800–200–3411

Отмечается, что покупки волонтеры будут делать на деньги самих граждан.

Также в поликлиниках предполагается создание дополнительных call-центров. Врачи будут обзванивать возрастных пациентов, людей с хроническими заболеваниями и других. Тем самым медики ограничат приходы людей в медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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