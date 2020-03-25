Два хитрых кассира украли у барнаульского бизнесмена больше полумиллиона рублей

25 Март 2020 2020-03-25T07:17:16+03:00

Мужчине сообщили в финансовой компании о том, что сотрудники манипулировали деньгами

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Барнаульский бизнесмен оказался не у дел из-за хитрых подчиненных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился 48-летний предприниматель с заявлением о краже денежных средств. Он занимается продажей продуктов. 24 марта ему рассказали о том, что его сотрудники занимаются подозрительными операциями по перечислению его денег на счета третьих лиц. Мужчина обратился в банк и узнал, что в банковских терминалах снимались его средства. Всего работники смогли «увести» более 500 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались две женщины 33 и 39 лет, которые работали у бизнесмена продавцами-кассирами. У них изъяли карты разных банков, на которые переводились украденные деньги.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщили правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU