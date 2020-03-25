В Алтайском крае вторую неделю ищут 17-летнюю армянку
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае разыскивают 17-летнюю Наринэ Асоян. Девушка пропала в Новоалтайске. С 13 марта 2020 года о ее местонахождении родственникам ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 165-170 см, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза карие.
Была одета в чёрную куртку, чёрную водолазку, чёрные штаны, чёрные ботинки.
Может представляться именем Марина.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обратиться на «горячую линию» отряда по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный круглосуточно) или по номеру 112.
Напомним, это уже не первая пропажа несовершеннолетнего в Новоалтайске за 2020 год. Так, 7 января ушли из дома и не вернулись 15-летний Дмитрий Думчев и его 18-летняя подруга Оксана Руденко.
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Поиски начались фактически через четыре дня после пропажи (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU