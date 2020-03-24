2020-03-24T15:20:34+03:00
Происшествия

Жизнь 17-летнего подростка пошла под откос из-за желания заработать на «закладках»

Ему грозит длительное заключение
Анна СЕМИНА
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Ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14-тиОтветственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14-тиФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле под суд пойдет 17-летний житель Третьяковского района, который попался во время того, как делал «закладку».

Следствие установило, что в декабре прошлого года неизвестный написал в интернете 17-летнему парню и предложил ему заработать на «закладках».

- Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодой человек стал получать наркотики, уже расфасованные в удобные для реализации свертки. Он должен был делать «закладки» на территории Барнаула, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако выполнить до конца задание неизвестного «боса» он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Против него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Свою вину молодой человек уже признал и раскаялся. Тем не менее, суда избежать ему не удастся. Степень вины и меру наказания ему определит судья. Отметим, сфера незаконного оборота наркотиков относится к тяжким проступкам и ответственность за них наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание соответствующее – длительное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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