2020-03-24T12:22:14+03:00
Общество

Отстраненного от работы главу Каменского района выпустили из СИЗО

Ранее суд постановил «закрыть» его на два месяца
Анна СЕМИНА
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Федор Найден признан судом виновным, но он пытается обжаловать это решениеФедор Найден признан судом виновным, но он пытается обжаловать это решениеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Временно отстраненный глава Каменского района Алтайского края Федор Найден отпущен из СИЗО после пяти дней проведенных в заточении.

Во вторник, 24 марта, Алтайский краевой суд постановил выпустить его из-под стражи, сообщает ИА «Банкфакс». Найдена поместили в СИЗО после выписки из больницы, так как он не явился на заседание и по месту жительства его так же не обнаружили. Тем самым, по мнению суда, он нарушил правила подписки о невыезде. В итоге пять дней он провел в изоляторе, хотя изначально ему назначили два месяца.

Тем не менее, защитникам главы района удалось добиться пересмотра меры пресечения.

Напомним, Федора Найдена обвиняют в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. По версии стороны обвинения он через третьих лиц требовал от руководства некоторых детских садов расторгнуть договоры о поставке хлеба и заключили их с предприятием, которое возглавляет его родственник. Также есть версия, что под его давлением были перезаключены договоры на вывоз ТКО.

Суд признал Найдена виновным и назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

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В пятницу, 13 марта в Камне-на-Оби состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляции отстраненного главы района Федора Найдена. На предыдущие он не явился (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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