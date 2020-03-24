«Тотальный диктант» отменили в Барнауле из-за коронавируса
Ежегодную просветительскую акцию «Тотальный диктант» перенесли в Барнауле из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.
Согласно объявлению штаба по проведению акции, она отменяется не только в Барнауле, но и в других городах и странах и переносится на осень. Жителей краевой столицы это в частности касается из-за того, что отменяются традиционные курсы «Русского по средам». Их проводили для того, чтобы освежить знания правил.
- Занятия начнутся за два месяца до официальной даты диктанта и вновь пройдут полным циклом, чтобы вы могли повторить все правила русского языка, - сообщают организаторы в Алтайском крае.
Напомним, акция «Тотальный диктант» проходила уже 16 раз и в этом году впервые с апреля она будет перенесена на осень. Причем пока точная дата не называется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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