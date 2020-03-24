Почти 2 тысячи случаев заболевания туберкулезом зарегистрированы на Алтае

24 Март 2020 2020-03-24T09:28:48+03:00

Отмечается тенденция к снижению заболеваемости, но ситуация все еще напряженная Фото: Олег УКЛАДОВ

Это данные по итогам 2019 года

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Во Всемирный день борьбы с туберкулезом управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предоставила статистику по заболеваемости.

- В 2019 году на территории края зарегистрировано 1811 случаев заболевания туберкулезом, показатель заболеваемости составил 77,6 на 100 тысяч населения (2018 г. – 86,7), - говорится в официальной статистике.

При этом отмечается тенденция к снижению заболевания, но в то же время остается напряженной.

Напомним, возбудителем болезни является микобактерия туберкулеза. Сложность заключается в том, что она сохраняет жизнеспособность во внешней среде (на мебели, книгах, постельном белье и т.д.) в течение нескольких месяцев. В организм она, как правило, попадает через дыхательные пути.

- Реже заражение наступает при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных, - добавляют в Роспотребнадзоре.

При этом не все заражаются. Все зависит непосредственно от организма и его защитных свойств. Если имеются хронические заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, злоупотребление алкоголем, курение, стрессы или переутомление – все это считается факторами риска.

Именно поэтому, особенно в детском возрасте не стоит отказываться от пробы Манту или Диаскинтеста, а во взрослом регулярно делать флюорографию.

ИСТОЧНИК KP.RU