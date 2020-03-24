Почти 2 тысячи случаев заболевания туберкулезом зарегистрированы на Алтае
Во Всемирный день борьбы с туберкулезом управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предоставила статистику по заболеваемости.
- В 2019 году на территории края зарегистрировано 1811 случаев заболевания туберкулезом, показатель заболеваемости составил 77,6 на 100 тысяч населения (2018 г. – 86,7), - говорится в официальной статистике.
При этом отмечается тенденция к снижению заболевания, но в то же время остается напряженной.
Напомним, возбудителем болезни является микобактерия туберкулеза. Сложность заключается в том, что она сохраняет жизнеспособность во внешней среде (на мебели, книгах, постельном белье и т.д.) в течение нескольких месяцев. В организм она, как правило, попадает через дыхательные пути.
- Реже заражение наступает при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных, - добавляют в Роспотребнадзоре.
При этом не все заражаются. Все зависит непосредственно от организма и его защитных свойств. Если имеются хронические заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, злоупотребление алкоголем, курение, стрессы или переутомление – все это считается факторами риска.
Именно поэтому, особенно в детском возрасте не стоит отказываться от пробы Манту или Диаскинтеста, а во взрослом регулярно делать флюорографию.
ИСТОЧНИК KP.RU