2020-03-24T08:28:54+03:00
Общество

Барнаульские компании наказали за испорченный воздух

Их привлекли к административной ответственности
Анна СЕМИНА
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Восемь административных дел возбудили по фактам загрязнения воздуха в БарнаулеВосемь административных дел возбудили по фактам загрязнения воздуха в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Октябрьского района Барнаула провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и наказала несколько предприятий.

Проверка показала, что ряд предприятий имели источники выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу. При этом должным образом необходимая документация и инвентаризация выбросов не были зафиксированы. Учет не проводился, программа производственного контроля не была оформлена.

- Помимо этого эти предприятия не обратились в министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края для того чтобы встать на учет, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

В связи с выявленными нарушениями были возбуждены восемь административных дел. Виновников привлекли к ответственности и выписали штрафы по пять тысяч рублей, а также вынесли предупреждения. Руководителям юрлиц внесены три представления об устранении нарушений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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