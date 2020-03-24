Сотруднице пищевого предприятия зажевало руку в тестомесе
Жительница Бийска получила производственную травму – ее руку зажевало в тестомесильной машине на хлебопекарном заводе.
Несчастный случай произошел утром 22 марта. 27-летняя сотрудница предприятия по неосторожности попала в тестомесильную машину. Ей затянуло руку и в результате она получила травму в виде неполной ампутации на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки, сообщает сайт издания «Бийский рабочий». Потерпевшую госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №2.
Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.
- В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда», - отмечают в ведомстве.
По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе.
ИСТОЧНИК KP.RU