2020-03-24T04:11:27+03:00
Происшествия

Сотруднице пищевого предприятия зажевало руку в тестомесе

Ее госпитализировали со множественными переломами
Анна СЕМИНА
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У потерпевшей неполная ампутация на уровне правого плечаУ потерпевшей неполная ампутация на уровне правого плечаФото: Анна СЕМИНА
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Жительница Бийска получила производственную травму – ее руку зажевало в тестомесильной машине на хлебопекарном заводе.

Несчастный случай произошел утром 22 марта. 27-летняя сотрудница предприятия по неосторожности попала в тестомесильную машину. Ей затянуло руку и в результате она получила травму в виде неполной ампутации на уровне правого плеча, а также множественные переломы руки, сообщает сайт издания «Бийский рабочий». Потерпевшую госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №2.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.

- В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда», - отмечают в ведомстве.

По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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