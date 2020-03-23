2020-03-23T15:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае организуют горячую линию по вопросам коронавируса

Сейчас остановлены международные поезда, а для всех прибывших действует режим самоизоляции
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
На сегодня случаев заболевания вирусом в крае не зарегистрировано.На сегодня случаев заболевания вирусом в крае не зарегистрировано.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На Алтае организуют горячую линию по вопросам коронавируса. Совещание по вопросам снижения риска распространения COVID-19 обсудили в поендельник, 23 марта.

В настоящее время приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов. В автомобильном сообщении отменено 22 автобусных рейса в Республику Казахстан, в том числе следующих транзитом через Алтайский край в Кемерово, Томск и Новосибирск.

- За всеми, кто прилетел из-за рубежа, устанавливают медицинское наблюдение в течение 14 дней. С 23 марта приостановлено международное авиасообщение из аэропорта краевой столицы. Осуществляется только прилет и доставка туристов с курортов, - сообщается на официальном сайте правительства региона.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, с 18 марта, неважно, в какой стране был человек, для него обязателен режим самоизоляции на дому на срок 14 дней. Оформляются больничные листы не только тем, кто прибыл из-за границы и находится в самоизоляции, но и для тех, кто с ними контактировал. Все это проходит под наблюдением специалистов. В случае, если кто-то прибудет из-за границы с признаками заболевания, скорая помощь сразу же из аэропорта доставит его в медицинское учреждение.

На сегодня случаев заболевания вирусом в крае не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула
На Алтае организуют горячую линию по вопросам коронавируса
В ленточном бору Барнаула нашли тело 22-летнего парня
В Алтайском крае похолодает до -24 градусов
На Алтае скончался пенсионер после падения из окна
В Камне-на-Оби открыли переправу через Обь
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
В Затоне и поселке Ильича магазины перед паводком запасаются продуктами
На Алтае ураганный ветер сорвал крышу с дома и опрокинул остановку
Алтайский аграрный университет вслед за другими вузами перешел на дистанционное обучение
Три дополнительных лаборатории по тестированию коронавируса развернули в Алтайском крае
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
Бийчанин купил поддельные права за 15 тысяч рублей и попался
Алтайским строителям начнут вручать премии
Прокуратура проверит историю пожаловавшейся на травлю детей в школе матери