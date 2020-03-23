23 Март 2020 2020-03-23T15:14:28+03:00

На сегодня случаев заболевания вирусом в крае не зарегистрировано. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас остановлены международные поезда, а для всех прибывших действует режим самоизоляции

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На Алтае организуют горячую линию по вопросам коронавируса. Совещание по вопросам снижения риска распространения COVID-19 обсудили в поендельник, 23 марта.

В настоящее время приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов. В автомобильном сообщении отменено 22 автобусных рейса в Республику Казахстан, в том числе следующих транзитом через Алтайский край в Кемерово, Томск и Новосибирск.

- За всеми, кто прилетел из-за рубежа, устанавливают медицинское наблюдение в течение 14 дней. С 23 марта приостановлено международное авиасообщение из аэропорта краевой столицы. Осуществляется только прилет и доставка туристов с курортов, - сообщается на официальном сайте правительства региона.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, с 18 марта, неважно, в какой стране был человек, для него обязателен режим самоизоляции на дому на срок 14 дней. Оформляются больничные листы не только тем, кто прибыл из-за границы и находится в самоизоляции, но и для тех, кто с ними контактировал. Все это проходит под наблюдением специалистов. В случае, если кто-то прибудет из-за границы с признаками заболевания, скорая помощь сразу же из аэропорта доставит его в медицинское учреждение.

На сегодня случаев заболевания вирусом в крае не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU