Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула

23 Март 2020 2020-03-23T17:42:52+03:00

На них можно будет купить товары от производителей

Изменить размер текста: A A

Продовольственные ярмарки в ближайшую субботу, 28 марта, пройдут в пригороде Барнаула. На них можно будет купить товары от производителей.

Площадки будут работать по следующим адресам:

Индустриальный район - в микрорайоне Новосиликатном на улице Новосибирской, 16в;

Ленинский район - в поселке Научный Городок;

Октябрьский район - на улице Германа Титова, 9;

Центральный район - в селе Лебяжьем на улице Центральной, 65 и в Затоне на улице Водников, 11.

Кстати, товарооборот последней ярмарки составил 9,7 млн рублей. Предприятия переработки, крестьянские и фермерские хозяйства, оптово-розничные предприятия из городов и районов Алтайского края представили свою продукцию по сниженным ценам на семи площадках.

- Треть суммы составил товарооборот на площадке Ленинского района. Наибольшим спросом на ярмарках пользовались колбасные изделия - их продано на сумму почти два миллиона рублей, а также мясо и полуфабрикаты (1,7 миллиона рублей). Почти полтора миллиона горожане потратили на рыбу, чуть меньше - на молочную продукцию, - сообщает мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU