Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула
Продовольственные ярмарки в ближайшую субботу, 28 марта, пройдут в пригороде Барнаула. На них можно будет купить товары от производителей.
Площадки будут работать по следующим адресам:
Индустриальный район - в микрорайоне Новосиликатном на улице Новосибирской, 16в;
Ленинский район - в поселке Научный Городок;
Октябрьский район - на улице Германа Титова, 9;
Центральный район - в селе Лебяжьем на улице Центральной, 65 и в Затоне на улице Водников, 11.
Кстати, товарооборот последней ярмарки составил 9,7 млн рублей. Предприятия переработки, крестьянские и фермерские хозяйства, оптово-розничные предприятия из городов и районов Алтайского края представили свою продукцию по сниженным ценам на семи площадках.
- Треть суммы составил товарооборот на площадке Ленинского района. Наибольшим спросом на ярмарках пользовались колбасные изделия - их продано на сумму почти два миллиона рублей, а также мясо и полуфабрикаты (1,7 миллиона рублей). Почти полтора миллиона горожане потратили на рыбу, чуть меньше - на молочную продукцию, - сообщает мэрия.
ИСТОЧНИК KP.RU