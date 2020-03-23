2020-03-23T17:42:52+03:00
Экономика

Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула

На них можно будет купить товары от производителей
Иван ОЛЕКСЮК
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Товарооборот последней ярмарки составил 9,7 млн рублейТоварооборот последней ярмарки составил 9,7 млн рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Продовольственные ярмарки в ближайшую субботу, 28 марта, пройдут в пригороде Барнаула. На них можно будет купить товары от производителей.

Площадки будут работать по следующим адресам:

Индустриальный район - в микрорайоне Новосиликатном на улице Новосибирской, 16в;

Ленинский район - в поселке Научный Городок;

Октябрьский район - на улице Германа Титова, 9;

Центральный район - в селе Лебяжьем на улице Центральной, 65 и в Затоне на улице Водников, 11.

Кстати, товарооборот последней ярмарки составил 9,7 млн рублей. Предприятия переработки, крестьянские и фермерские хозяйства, оптово-розничные предприятия из городов и районов Алтайского края представили свою продукцию по сниженным ценам на семи площадках.

- Треть суммы составил товарооборот на площадке Ленинского района. Наибольшим спросом на ярмарках пользовались колбасные изделия - их продано на сумму почти два миллиона рублей, а также мясо и полуфабрикаты (1,7 миллиона рублей). Почти полтора миллиона горожане потратили на рыбу, чуть меньше - на молочную продукцию, - сообщает мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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