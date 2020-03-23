В Алтайском крае похолодает до -24 градусов

23 Март 2020 2020-03-23T13:25:56+03:00

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По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 - 25 марта ночные температуры воздуха в регионе местами опустятся до -22… -24 градусов.

Ночью 24 марта в крае прогнозируют -11… -16 градусов, по западу местами похолодает до -22 градусов. Днем ожидается -2… -7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3 - 8 метров в секунду с усилением по югу до 13 метров в секунду.

- 25 марта ночью столбики термометров в крае опустятся до -14… -19 градусов, местами до -24 градусов, днем будет 0… -5 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3 - 8 метров в секунду с усилением до 13 метров в секунду, - сообщается на официальном сайте правительства региона

Ночью 26 марта в крае ожидается -9… -14 градусов, местами до -19 градусов, днем потеплеет до 0… +5 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3 - 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU