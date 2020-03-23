На Алтае скончался пенсионер после падения из окна

23 Март 2020 2020-03-23T11:57:04+03:00

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В результате падения со второго этажа Баевской центральной районной больницы скончался 80-летний мужчина. Трагедия произошла ночью 20 марта.

Известно, что пожилой мужчина являлся пациентом больницы и проходил стационарное лечение. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Следственными органами комитета по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК KP.RU