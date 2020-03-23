В Камне-на-Оби открыли переправу через Обь

23 Март 2020 2020-03-23T11:10:36+03:00

Не выходите на лед! Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Воздушная подушка» может за раз перевозить по пять человек

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В понедельник, 23 марта, в Камне-на-Оби начала работать переправа. Перевозить людей через Обь будет судно на воздушной подушке «Пегас» вместимостью пять человек.

Лодку купили в прошлом году для транспортировки в период половодья. Стоимость транспорта составила 2,5 млн рублей, деньги выделили из краевого бюджета. Уже утверждено предварительное расписание.

- Время отправления из Камня-на-Оби - 8, 10, 14, 16 часов, от остановочного пункта «Островная» - 8.15, 10.15, 14.15, 16.15. В дальнейшем расписание будет корректироваться, - сообщают в Министерстве транспорта Алтайского края.

Ранее в Камне закрыли все ледовые переправы, а в крае стартовала акция «Безопасный лед». Жителей просят не выходить на лед ни при каких обстоятельствах.

- Лёд весной может быть даже опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком, - сообщают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU