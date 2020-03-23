2020-03-23T10:52:29+03:00
Общество

В Затоне и поселке Ильича магазины перед паводком запасаются продуктами

Колбасу, молоко и хлеб поставляют ежедневно по заявкам
САПОЖКОВА Александра
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В Затоне готовятся к паводку 2020В Затоне готовятся к паводку 2020Фото: Олег УКЛАДОВ
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В барнаульских поселках Затон и Ильича перед паводком в магазинах создают запасы продовольственных товаров.

По словам зампредседателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труд Натальи Чмеревой, по товарам длительного хранения запасы постоянно имеются на 5-7 суток. Двухнедельные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости сделают до 15 апреля. Колбасу, молоко и хлеб поставляют ежедневно по заявкам. Магазинам рекомендовали на случай наводнения подготовить стеллажи и емкости для продуктов.

В Барнауле также продолжается подготовка к паводку. В частности, готовятся к размыву трамвайного полотна. В «Горэлектротрансе» создали аварийные бригады, провели инструктажи с водителями на случай затопления путей. Также определили участки возможного затопления, очистили от снега и льда лотки, решётки, провели ревизию откачивающей техники, сообщили в горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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