На Алтае ураганный ветер сорвал крышу с дома и опрокинул остановку

23 Март 2020 2020-03-23T11:11:46+03:00

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Ветер повалил остановку в Барнауле, а в Камне сорвал крышу с дома. Устранить последствия урагана местные власти рассчитывают за неделю.

Кроме того, ветер сорвал листы металлопрофиля, которые вместе с обрешеткой рухнули между зданием Дворца культуры и бывшим помещением Дома быта.

- Ураган был не единственной стихий для каменцев. Вечером произошёл пожар на третьем этаже административного здания по улице Ленина, 31. Предположительно, произошло возгорание в одном из помещений на этаже. Пожар тушили три расчёта, - сообщает канал «Ленина, 59».

Огонь был локализован оперативно. Причины происшествия выясняются.

В понедельник, 23 марта, в крае сохранится сильный ветер - северо-западный, ночью 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по востоку и северу местами порывы 25-27 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -2…-7 гр., по северу до -12.

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ИСТОЧНИК KP.RU