Алтайский аграрный университет вслед за другими вузами перешел на дистанционное обучение
Алтайский государственный аграрный университет перешел на дистанционное обучение с 23 марта. В настоящее время в обычном режиме работает лишь медицинский университет.
Как сообщили в пресс-службе вуза, «обучение с использованием дистанционных образовательных технологий» будет проходить с 23 марта по 13 апреля. Ранее аналогичное решение приняли классический (АлтГУ), технический (АлтГТУ) и педагогический (АлтГПУ ) вузы.
В пресс-службе медуниверситета корреспонденту «ТОЛКа» рассказали, что и вскоре и студенты-медики перейдут на дистанционное обучение. Подготовка к электронному формату обучения уже идет.
- А пока в медуниверситете соблюдаются меры предосторожности. Проводится ежедневная дезинфекция в помещениях вуза и общежитиях, также регулярные проветривания, дежурят медпункты, от учебы отстраняются студенты с признаками простудных заболеваний. Кроме того, в минувшие выходные день открытых дверей был проведен в режиме онлайн, - пишет издание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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