Алтайский аграрный университет вслед за другими вузами перешел на дистанционное обучение

23 Март 2020 2020-03-23T09:50:20+03:00

АГАУ перешел на дистанционное обучение с 23 марта по 13 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Алтайский государственный аграрный университет перешел на дистанционное обучение с 23 марта. В настоящее время в обычном режиме работает лишь медицинский университет.

Как сообщили в пресс-службе вуза, «обучение с использованием дистанционных образовательных технологий» будет проходить с 23 марта по 13 апреля. Ранее аналогичное решение приняли классический (АлтГУ), технический (АлтГТУ) и педагогический (АлтГПУ ) вузы.

В пресс-службе медуниверситета корреспонденту «ТОЛКа» рассказали, что и вскоре и студенты-медики перейдут на дистанционное обучение. Подготовка к электронному формату обучения уже идет.

- А пока в медуниверситете соблюдаются меры предосторожности. Проводится ежедневная дезинфекция в помещениях вуза и общежитиях, также регулярные проветривания, дежурят медпункты, от учебы отстраняются студенты с признаками простудных заболеваний. Кроме того, в минувшие выходные день открытых дверей был проведен в режиме онлайн, - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Один дома»: алтайские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение

В целом, ученикам придется сидеть дома до 12 апреля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU