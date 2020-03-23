Три дополнительных лаборатории по тестированию коронавируса развернули в Алтайском крае

23 Март 2020 2020-03-23T08:22:29+03:00

В настоящее время в России число зараженных коронавирусом достигло 367 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае развёрнута работа трёх дополнительных лабораторий по тестированию на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по противодействию распространению новой инфекции.

Это необходимо для более оперативного тестирования граждан, прибывающих из зарубежных стран и людей, имеющих признаки вирусных заболеваний. По данным Минздрава Алтайского края на 23 марта, случаев заболеваний новым вирусом в нашем регионе не зафиксировано.

В настоящее время в России число зараженных коронавирусом достигло 367 человек. 16 из них излечились, погибших нет. На утро понедельника, 23 марта, в мире продолжается распространение коронавируса. Число заражений за последний день стало больше на 28 720 и достигло 335 997 случаев по всей планете.

В рамках борьбы с распространением болезни с 23 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами кроме рейсов в столицы других государств и чартеров для вывоза наших граждан обратно на Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU