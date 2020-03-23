2020-03-23T07:21:57+03:00
Общество

Бийчанин купил поддельные права за 15 тысяч рублей и попался

Удостоверение изъяли, а мужчине предстоит объясняться с полицией
Иван ОЛЕКСЮК
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Сейчас по факту проводится проверка.Сейчас по факту проводится проверка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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32-летний житель Бийска заплатил за поддельные права 15 тыс. рублей, но ездить про ним ему пришлось не долго – вскоре его остановили полицейские.

По словам сотрудников ГИБДД, документы водителя погрузчика имели явные признаки подделки. Когда пробили номер по базе, оказалось, что удостоверение с таким номером не зарегистрировано.

- Мужчина признался, что приобрел фиктивные документы в интернете. На одном из сайтов он увидел объявление об изготовлении удостоверения тракториста-машиниста категории В, С без учебы и сдачи экзаменов в ГИБДД. Молодой человек оставил заявку, ему перезвонил неизвестный и сообщил, когда и где забрать «липу». В настоящее время подложные права изъяты, - сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас по факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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