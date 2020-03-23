2020-03-23T07:12:22+03:00
Общество

Алтайским строителям начнут вручать премии

Соответствующий указ подписал Губернатор Виктор Томенко
Иван ОЛЕКСЮК
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Им будут вручать по 125 тысяч рублей.Им будут вручать по 125 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайским строителям начнут вручать премии имени Израила Копелиовича. Соответствующий указ подписал Губернатор Виктор Томенко.

Рассчитывать на награду с 2021 года смогут почетные ветераны, заслуженные работники и тем, кто внес значительный вклад в развитие отрасли.

- Ежегодно будет присуждаться не более пяти денежных премий в размере 125 тысяч рублей каждая. Помимо денежного поощрения лауреаты получат дипломы губернатора Алтайского края, - сообщают в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Премия носит персональный характер и может быть вручена только один раз. Среди критериев оценки претендентов - квалификация, наличие достижений в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности, а также инновационных решений, направленных на повышение производительности труда, существенное улучшение качества строительных материалов, технологий, улучшение экологии в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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