23 Март 2020 2020-03-23T07:12:22+03:00

Им будут вручать по 125 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Алтайским строителям начнут вручать премии имени Израила Копелиовича. Соответствующий указ подписал Губернатор Виктор Томенко.

Рассчитывать на награду с 2021 года смогут почетные ветераны, заслуженные работники и тем, кто внес значительный вклад в развитие отрасли.

- Ежегодно будет присуждаться не более пяти денежных премий в размере 125 тысяч рублей каждая. Помимо денежного поощрения лауреаты получат дипломы губернатора Алтайского края, - сообщают в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Премия носит персональный характер и может быть вручена только один раз. Среди критериев оценки претендентов - квалификация, наличие достижений в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности, а также инновационных решений, направленных на повышение производительности труда, существенное улучшение качества строительных материалов, технологий, улучшение экологии в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU