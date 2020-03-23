Прокуратура проверит историю пожаловавшейся на травлю детей в школе матери

23 Март 2020 2020-03-23T05:28:37+03:00

Конфликт начался после ее отказа сдавать деньги на ремонт

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Прокуратура займется историей матери, которая пожаловалась на травлю детей в школе после того, как она отказалась сдавать деньги на ремонт.

По словам женщины, педагоги начали придираться к детям, а в ее дом с проверкой нагрянула комиссия по делам несовершеннолетним. При этом местные жители утверждают, что сбор денег на ремонт был добровольным. И это было решение самих родителей.

- Организована встреча с многодетной матерью, опрос родителей учащихся класса, затребованы сведения о выделенных денежных средствах на подготовку школы к новому учебному году и другие мероприятия, - сообщил заместитель прокурора края Дмитрий Губанов.

В ведомстве дадут оценку обоснованности привлечения женщины к административной ответственности и соблюдению законодательства о благотворительной деятельности, о доступности и бесплатности общего образования. Проведение проверки продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU