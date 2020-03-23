Загрязнителей воздуха в Барнауле оштрафовали на пять тысяч рублей
Барнаульская прокуратура оштрафовала загрязнителей воздуха на пять тысяч рублей. В ходе проверки организаций, которые имели источники вредных веществ, выяснилось, что они не соблюдают законодательство.
На предприятиях не оказалось нужных документов, не проводился учет выброса веществ в атмосферу, не было программы производственного контроля, да и на учет в Минприроды добровольно вставать не собирался.
- Руководителям юридических лиц внесены три представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены, нарушения закона устранены путем подготовки и оформления необходимых документов, - сообщает старший помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Нина Третьякова.
Напомним, ранее Барнаул оказывался в антирейтинге Минприроды из-за загрязнения атмосферы. Согласно отчету, опубликованному осенью прошлого года, в городе было зарегистрировано шесть случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, причем в одном из них – более чем в 50 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU