Загрязнителей воздуха в Барнауле оштрафовали на пять тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T04:48:58+03:00

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Барнаульская прокуратура оштрафовала загрязнителей воздуха на пять тысяч рублей. В ходе проверки организаций, которые имели источники вредных веществ, выяснилось, что они не соблюдают законодательство.

На предприятиях не оказалось нужных документов, не проводился учет выброса веществ в атмосферу, не было программы производственного контроля, да и на учет в Минприроды добровольно вставать не собирался.

- Руководителям юридических лиц внесены три представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены, нарушения закона устранены путем подготовки и оформления необходимых документов, - сообщает старший помощник прокурора Октябрьского района Барнаула Нина Третьякова.

Напомним, ранее Барнаул оказывался в антирейтинге Минприроды из-за загрязнения атмосферы. Согласно отчету, опубликованному осенью прошлого года, в городе было зарегистрировано шесть случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, причем в одном из них – более чем в 50 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU