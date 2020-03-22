Лучшим строителям Алтая подарят по 125 тыс. рублей

22 Март 2020 2020-03-22T12:52:22+03:00

Ее можно будет получить уже в 2021 году

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Денежное вознаграждение составит 125 тыс. рублей. Премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2021 года.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, премией имени Израила Наумовича Копелиовича будут поощряться специалисты, достигшие высоких профессиональных результатов и внесшие значительный вклад в развитие строительной отрасли региона, принимавшие активное участие в создании значимых экономических и социальных объектов в Алтайском крае.

Премия в области строительства имени Израила Копелиовича учреждена в Алтайском крае. Указ об этом подписал накануне Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 марта 2020 года. Премия появилась по инициативе Союза строителей Алтайского края и Союза ветеранов строительной отрасли.

Справка:

Израил Копелиович (1925-2008) - почетный гражданин Алтайского края, его называют настоящей легендой строительной отрасли региона. Всего проработал в сфере более 50 лет, из них 47 - на Алтае. Под его руководством в Барнауле возвели Театр драмы, Дворец зрелищ и спорта, спорткомплекс «Обь», мемориал Славы, кардиоцентр, он возглавлял строительство промышленных объектов в Бийске, Рубцовске, Заринске и других городах края.

За многолетний добросовестный труд в строительном комплексе, особые заслуги и большой личный вклад во внедрение передовых технологий в строительство и развитие стройиндустрии Алтайского края Копелиович Израил Наумович удостоен орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 5 сентября 2007 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края»

ИСТОЧНИК KP.RU