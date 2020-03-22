2020-03-22T11:53:49+03:00
Общество

Алтайским заводам пришлось ускорить темпы работы из-за коронавируса

Паника на фоне пандемии приводит к проверке предприятий на прочность
БОРЗОВ Денис
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Фото: минсельхоз Алтайского краяФото: минсельхоз Алтайского края
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Паника из-за инфекции подняла жителей региона на новый уровень запасливости. Из-за повсеместной информации о пандемии коронавируса и его распространения на территории Российской Федерации сибиряки запасаются агрокультурами впрок.

Как сообщает видеоагентство Ruptly, жители Алтайского края массово стали скупать крупы и макаронные изделия. Эта ситуация привела к тому, что алтайским предприятиям приходится ускорить темпы производства своих продуктов.

Несмотря на то, что в некоторых магазинах транслируются сообщения о том, что продуктов достаточно, жители муниципалитетов сметают с полок продукты. Ситуацию даже не спасает то, что в Алтайском крае зараженных нет.

Тем временем руководитель краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Александр Большаков уточнил, что заводы были загружены только на 50-60%, но так как заявок становится все больше, они постепенно выходят на полную мощность, чтобы полки не пустовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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