Алтайские оперативники поймали банду наркоторговцев

22 Март 2020 2020-03-22T10:51:28+03:00

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УФСБ России по Алтайскому краю рассекретили и поймали трех жителей региона 1975, 1993, 1991 годов рождения.

Банда поставляла в регион крупные партии синтетических наркотиков. Их поймали во время совместной спецоперации УФСБ по Алтайскому краю и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по краю.С мая по июль прошлого года наркоторговцы забирали в соседних регионах вещества и привозили их на Алтай. Здесь они расфасовывали «товар», смешивали наркотик с различными веществами, увеличивая таким образом объем, и оставляли мелкооптовые «закладки» смесей в различных местах края.

Далее партии разбивались на еще более мелкие фасовки третьим участником, который делал розничные закладки на территории Алтайского края. Адреса с фотографиями и координатами распространяли через темный интернет (Darknet).

Задержание участников проходило одновременно в Бийском районе и Барнауле. Во время обысков по местам жительства силовики обнаружили и изъяли около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также приспособления для их упаковки, вещества для изготовления смеси, оборудование для фасовки наркотических средств.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и ФСБ на территории края обнаружили более 30 закладок. И таким образом, общий объем изъятых наркотиков составил свыше 5 килограммов стоимостью более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сибиряки отправятся в тюрьму на сроки от шести до семи лет по ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств через интернет) организованной группой в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU