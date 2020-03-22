В Барнауле начали чистить водостоки и реки, чтобы избежать сурового паводка

22 Март 2020 2020-03-22T09:42:42+03:00

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Подрядчики занимаются прочисткой на реке Пивоварка в соответствии с муниципальными контрактами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, в Железнодорожном районе восстановили водопропускную способность русла естественного водостока по ул. Енисейской от дома №47 до дома №61б.

Рабочие провели расчистку русла реки, вырубили деревья и кустарники, вывезли мусор. Также был уплотнен грунт, отсыпаны основания труб крупным щебнем. Работники занимались монтажом водопропускных труб, отсыпали щебень.

Очищены от снега и наледи русло р.Пивоварки в границах от ул.Юрина до пр-кта Коммунаров.

В Индустриальном районе расчистили открытые ливневые коллекторы и русло ручья от ул.Малахова до ул.Сельскохозяйственная (граница с Железнодорожным районом города) и от заправочной станции по ул.Малахова,149а до ул.Енисейской (граница с Железнодорожным районом).

С 14 марта введено круглосуточное дежурство бригад по проведению откачки и водоотведению талых вод в Октябрьском и Центральном районах города. Отработано 19 заявок от населения.

Напоминаем телефоны диспетчерских служб в районах города, по которым можно обращаться по вопросам помощи в откачке воды и другим вопросам, связанным с паводком:.

Железнодорожный - 62-56-95,

Индустриальный - 47-51-83,

Ленинский - 544449,

Октябрьский - - 24-74-98,

Центральный - 63-08-25.

Все действия проводятся в соответствии с планом предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий пропуска талых и паводковых вод в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU