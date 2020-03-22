На Алтайский край надвигается шторм

22 Март 2020 2020-03-22T08:29:32+03:00

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На Алтайский край идёт шторм. Прогноз анонсировали в Алтайском Гидрометцентре. Как сообщают синоптики, сегодня, 22 марта, возможны чрезвычайные ситуации, связанные с погодными явлениями. В Алтайском крае днём 22 марта и ночью 23 марта усилится ветер до 15-20 м/с, местами порывы достигнут 25-27 м/с, ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами сильные осадки, метели, гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица. В понедельник, 23 марта в регионе ситуация улучшится, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный, днем на большей части территории небольшой, местами умеренный, в южных и восточных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с по югу местами до 23 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. по северу местами до 22-27 м/с. Температура ночью -2+3 гр., по югу до +8гр гр., днём +1,+6 гр., местами по востоку и в предгорьях до +11 гр. На дорогах местами сильная гололедица. В Барнауле: переменная облачность. В конце ночи и временами днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 10-15м/с, порывы до 22 м/с. Температура ночью 0,+2 гр., днём +4,+6 гр. На дорогах местами сильная гололедица. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что вероятность техногенных пожаров увеличится. Это обусловлено частыми нарушениями техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок в жилом секторе, возгораниями электрической проводки с высокой степенью износа.

ИСТОЧНИК KP.RU