2020-03-22T10:01:37+03:00
Общество

Барнаульцы нашли в лесу горы мусора, оставленные военными

Люди планируют пожаловаться в министерство обороны
БОРЗОВ Денис
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Мусор, оставленный после учений военных в лесу под Барнаулом. Фото: Оксана БакулинаМусор, оставленный после учений военных в лесу под Барнаулом. Фото: Оксана Бакулина
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Горы мусора нашли рядом с Барнаулом на учебном полигоне в лесу между посёлками Фирсово и Бобровкой.

Как сообщили горожане в соцсетях в паблике «Барнаул 22», лес попросту завален отходами, которые оставили там ужасно военные после учений. которые там проводят учения. Судя по опубликованным снимкам, на участках лесных насаждений рядом с полигоном валяются отходы жизнедеятельности, а именно: десятки пакетов, коробки от сухих пайков, пустые бутылки, консервные банки и пластиковая посуда.

Как пояснил один из очевидцев в соцсетях, эти фотографии смело можно направлять в Министерство обороны:

"Отправьте эти фотографии в подконтрольное ведомство, завтра же там будет идеальная чистота", – так решил житель Барнаула.

К слову, это не единичный случай, когда рядом с Барнаулом в реликтовых лесах люди находят мусор. В прошлом году на природе люди находили опасные медицинские отходы с химикатами. А в том же лесу, где остались сухпайки и бутылки, буквально в нескольких стах метрах жители Барнаула увидели горы строительного мусора. Правда, сознательные граждане тогда быстро справились с проблемой самостоятельно и вывезли отходы из леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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