В Барнауле и Славгороде ночью горели дома

22 Март 2020 2020-03-22T05:40:18+03:00

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Минувшей ночью пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ликвидировали серьезные пожары в частном жилье. Происшествия зарегистрированы в городах Барнауле и Славгороде. Сообщение о пожаре по улице Пролетарская краевой столицы поступило в службу спасения в первом часу ночи. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горели два частных дома, одноэтажный и двухэтажный, а также надворные постройки. Строения расположены предельно близко друг к другу, была угроза дальнейшего распространения пожара. К тушению было привлечено 10 единиц боевой и специальной техники, 36 человек личного состава. Около 40 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, в ходе тушения из построек было эвакуировано пять газовых баллонов. Для бесперебойной подачи воды был задействован пожарный гидрант, в условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. В результате случившегося никто не пострадал, площадь возгорания на момент ликвидации достигла порядка 300 квадратных метров. Предварительно, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. В 1:53 от очевидца поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме по улице Ленина города Славгорода. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит крыша жилого двухквартирного дома, веранда, крыша рядом стоящей хозпостройки. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, в ликвидации пожара участвовали две единицы техники, 9 человек. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут.В ходе тушения звеном газодымозащитной службы были спасены 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились в одной из квартир. Двое из них (женщина и 10-летний ребёнок) получили отравление продуктами горения и госпитализированы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание электрической проводки в одной из квартир. Большинство возгораний, регистрируемых на территории Алтайского края происходит в жилье, в домах и квартирах граждан. Ещё раз напоминаем: обеспечьте всестороннюю защиту вашего жилья от огненной беды. Проверьте электрооборудование и электроприборы, проверьте печь. Обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье. Работу по ремонту электрических сетей доверяйте только специалистам. Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке. Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Своевременно обнаружить возгорание в квартире и в доме могут помочь дымовые пожарные извещатели, реагирующие на дым звуковым сигналом. Будьте крайне осторожны при обращении с огнем. От соблюдения правил пожарной безопасности в доме зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких, здесь мелочей быть не может. Не оставляйте без должного присмотра маленьких детей! Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем каждому задуматься об установке в своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя. Его громкий сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU