На радио «Комсомольская правда» стартовал марафон «РОК против коронавируса!»
21 марта с 17:00 и до 02:00 на радио «Комсомольская правда» в Барнауле (106.8 FM) слушайте прямую трансляцию музыкального марафона «РОК против коронавируса!».
Будут играть популярные российские рок-группы. Их выступление можно послушать и посмотреть в прямом эфире на сайте KP.RU во вкладке «Радио», в приложениях радио «Комсомольская правда» на Android и iOS, а также в сообществе «КП» во «ВКонтакте».
Расписание выступлений:
17:00 - Конец фильма
18:30 - Princesse Angine (Вена)
20:00 - МультFильмы
20:30 - Керамика
21:00 - НЕАРИНАМЕНЯ
21:30 - Ромарио
22:30 - Билет на Луну
23:00 - Casual
00:00 - Старый приятель
01:00 - Воскресение
Кроме музыкантов слушателей развлекут стендаперы, блогеры и актеры. Психологи дадут советы о том, как выжить в четырех стенах.
Слушайте и смотрите трансляции, веселитесь, не поддавайтесь панике, но забывайте о профилактике распространения вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU