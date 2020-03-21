На радио «Комсомольская правда» стартовал марафон «РОК против коронавируса!»

21 Март 2020 2020-03-21T13:48:04+03:00

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21 марта с 17:00 и до 02:00 на радио «Комсомольская правда» в Барнауле (106.8 FM) слушайте прямую трансляцию музыкального марафона «РОК против коронавируса!».

Будут играть популярные российские рок-группы. Их выступление можно послушать и посмотреть в прямом эфире на сайте KP.RU во вкладке «Радио», в приложениях радио «Комсомольская правда» на Android и iOS, а также в сообществе «КП» во «ВКонтакте».

Расписание выступлений:

17:00 - Конец фильма

18:30 - Princesse Angine (Вена)

20:00 - МультFильмы

20:30 - Керамика

21:00 - НЕАРИНАМЕНЯ

21:30 - Ромарио

22:30 - Билет на Луну

23:00 - Casual

00:00 - Старый приятель

01:00 - Воскресение

Кроме музыкантов слушателей развлекут стендаперы, блогеры и актеры. Психологи дадут советы о том, как выжить в четырех стенах.

Слушайте и смотрите трансляции, веселитесь, не поддавайтесь панике, но забывайте о профилактике распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU